Eiza González lucha contra estereotipos en Hollywood y críticas de mexicanos

Eiza González es la actriz mexicana más activa en Hollywood, en los últimos tres años. Desde que se puso a la orden de Robert Rodríguez en la serie From dusk till down y de Edgar Wright en la cinta Baby driver, no ha parado y ha llegado a formar parte de blockbusters como Alita: Battle Angel y recientemente, en el spin off de Rápidos y furiosos, Hobbs & Shaw.

No obstante, su incursión en estos filmes no ha sido fácil y en conferencia de prensa realizada en el marco de la edición 8 del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, en donde fue reconocida con el premio International Star, por contribuir a que el gremio latino sea visible en el mercado internacional, explicó que hay dos grandes luchas en su carrera: los estereotipos de Hollywood y las críticas de los mexicanos.

“Hay muchos estereotipos, que es lo que yo he tratado de romper, pero creo que muchas veces se centran en cosas más banales de mi persona”, dijo y añadió, “En EU hay otras limitaciones como: ‘es latina, pero habla bien inglés’ o ‘es blanca, pero también morena’. No pienso que por ser mexicana sólo puede hacer papeles de mexicanas. Si soy latina quiero demostrar que somos un lienzo en blanco”.

Luego recordó los comentarios que se hicieron acerca del vestido que usó en los Oscar. “No me molesta lo que digan de mí, pero creo que hay más cosas que destacar que cómo me visto. Desde los 14 años estoy en esto, si me enfocara en lo que la gente piensa nunca hubiera llegado a ningún lado”.

“Casi todos los personajes que tomó no tienen nada que ver con mi nacionalidad, al final del día yo tengo que hacer cosas con las que pueda dormir en paz y para mi es importante hacer personajes que sean muy diversos, trato de no tomar personajes que no nos van a representar, y es una pelea porque todavía hay muchos estigmas en la gente que como actriz lo único que puedo hacer es no hacer esas cosas que van a seguir haciéndolos vigentes”, agregó.

Por eso, ha dejado claro que “no quiero deshacerme de ser latina, o sea ya lo soy, pero no veo a Alicia Vikander diciendo su nacionalidad, yo no pienso que si soy mexicana solo puedo hacer papeles de mexicana porque los americanos pueden hacer de británicos, de australianos”.

Al respecto también destacó que no ha hecho cine mexicano porque, “no me ofrecen muchas películas en México, me ofrecen mucha televisión y es complicado por el tiempo, pero estoy abierta, el proyecto tiene que ser algo que no haya hecho anteriormente, me gustaría poder hacer más cosas aquí, sobre todo para volver un rato”, aseguró.

“Tengo ganas de hacer historias mexicanas que me reten como actriz, porque creo que se hacen cosas interesantes. Muchos me han preguntado por qué me fui cuando mi carrera en México estaba en un punto próspero, pero tenía que seguir creciendo”, agregó.

Finalmente reconoció que su incursión en Hollywood ha coincidido con una apertura de la industria: “Ha pasado algo muy grande en el mundo, pues hay más conciencia de la diversidad, y hoy vemos a más gente de distintos colores y etnias en la gran pantalla, lo que me abrió las puertas también a mí”, concluyó.

Actualmente se encuentra involucrada en el filme de Dave Wilson, Bloodshot, que protagonizarán Vin Diesel y Sam Heughan, y que se estrenará en febrero de 2020.