El 27% de aspirantes de educación media superior logró lugar en su primera opción

Javier Olmedo Badía, vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), informó que este año se volvió a ofrecer un lugar a todos los aspirantes egresados de secundaria: 310 mil 159 jóvenes —mil 405 menos que en 2018—, para que cuenten con un lugar en instituciones de nivel medio superior, de los cuales el 27 por ciento logró colocarse en su primera opción.

En conferencia de prensa en el edificio sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el funcionario señaló que en su primera opción fueron asignados 69 mil 459 jóvenes, es decir el 27% del total de los aspirantes, mientras que en una de sus primeras cinco opciones han sido asignados 178 mil 271 jóvenes, es decir el 69.4%.

Olmedo Badía recordó que este concurso “no es de manera alguna, un examen de selección, sino de asignación, con lo que no hay reprobados, ni aprobados, ni tampoco un sistema de calificaciones de los resultados de cada aspirante, no hay calificaciones —reiteró—, ni se está evaluando el nivel con el que salieron de la secundaria”, sino que es un procedimiento de asignación, en el que todos tienen las mismas oportunidades de tener un lugar, de tal manera que no se quedará ningún joven sin escuela.

Con derecho a otra Opción (CDO), aparecen 36 mil 506 aspirantes, quienes aún tienen posibilidades de encontrar lugares disponibles en 251 instituciones de un total de 712, que este año participaron.

Recordó que este día 26 de julio, se publicarán los resultados del examen de asignación, y, a la fecha, han sido asignados 256 mil 816 aspirantes

—es decir, el 87.6 por ciento—, en alguna de las opciones que eligieron.

Del total de aspirantes, 237 mil 787 fueron egresados de escuelas públicas y 19,029 de privadas, mujeres son 126 mil 660, el 49.3 por ciento; y hombres 130 mil 156, es decir, el 50.7 por ciento. En tanto que el promedio general de aciertos fue de 69, de un total de 128 reactivos.

En cuanto al número de jóvenes que no se presentaron a hacer su examen de asignación, la cifra se ubicó en 9 mil 559 jóvenes, el 3.1 por ciento del total de los aspirantes, en tanto que el año pasado, fueron 6 mil 235 casos.

Resaltó que este año, sólo dos jóvenes, un hombre y una mujer, respondieron sus exámenes de manera acertada los 128 reactivos y cero equivocaciones, y sólo cinco tuvieron un error y 127 aciertos, en el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2019.

El funcionario recordó que las instituciones de mayor demanda siguen siendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que este año recibirá a 34 mil 543 jóvenes, seguida del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con 25 mil 720 lugares disponibles.

Quienes no pudieron presentar su examen de asignación debido a que no contaban con su certificado de secundaria, la cifra fue de 7 mil 270 aspirantes.