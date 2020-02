El 40% de burócratas no gana ni para una canasta básica

Indigno. Una investigación del Observatorio de Trabajo Digno añade que el 25% trabaja sin contrato estable y el 20% no goza de seguridad social. Por su parte, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza señala que a nivel nacional 25.5 millones de mexicanos no tienen condiciones dignas de trabajo en similares circunstancias.

Cuatro de cada 10 trabajadores del gobierno federal no percibe un salario suficiente para adquirir la canasta básica, mientras que el 25% trabaja sin un contrato estable y casi el 20% carece de seguridad social.

Así lo registra el “Cuarto Reporte del Observatorio de Trabajo Digno”, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, quien a través de su coordinadora de investigación, María Ayala, criticó que esta situación se registre al interior del gobierno federal quien debería generar las condiciones adecuadas para que esto no se presente.

La investigadora consideró inaceptable e indignante que el propio gobierno no genere condiciones de trabajo digna a sus trabajadores.

Pero a nivel nacional hay 25.5 millones de personas que no tienen condiciones dignas de trabajo, 14.8 millones no cuentan con un salario suficiente, 18 millones no tienen contrato estable y 14.9 millones informalizados sin seguridad social, detalló por su parte, el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo

Según este estudio, el desempleo total que incluye desocupación y desempleo oculto, es decir, personas disponibles para trabajar que no buscaron trabajo, aumentó tres décimas de punto al pasar del 12.4% al 12.7%, en estos últimos cuatro trimestres del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, afectó a 8 millones de personas.

El estudio que mide los cuatro últimos trimestres en materia de empleo y pobreza, arroja que a nivel nacional, casi 15 millones tienen trabajo asalariado pero no tienen servicios de salud o seguridad social como IMSS, ISSSTE.

De acuerdo a este reporte, la violación a la seguridad social permanece estable e incluso aumentó una décima de punto más en estos cuatro trimestres al pasar de 42.2% a 42.3%, esto es, 275 mil personas más que padecen esta violación a su derecho al trabajo.

Los sectores económicos con mayor violación de la obligación de la seguridad social para personas con trabajo asalariado son: la agricultura (85%), los servicios diversos, que incluye el trabajo en el hogar (84%), y la construcción (70%).

“Lo más grave es que en el gobierno, el 41% de quienes trabajan no perciben salario suficiente para la canasta básica familiar, 16% carezcan de seguridad social y 25% trabajan sin contrato estable”, establece el reporte

TRABAJAR MUCHO NO SE TRADUCE EN MáS SALARIO EN MéXICO. El reporte de este cuarto trimestre establece que en México se pueden trabajar jornadas excesivas de más de 56 horas a la semana y carecer de condiciones de trabajo digno, como seguridad social o precarización de sus condiciones de trabajo.

De hecho, el 45% de quienes trabajan una jornada laboral completa (40 a 48 horas) no ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica, 32% se les viola la afiliación obligatoria a la seguridad social y 43% carecen de contrato estable. “Es totalmente inaceptable”, considera.

También es inaceptable, que el 14% de personas asalariadas en la salud y la educación (maestros, enfermeros, doctores, etc.) carezcan de este derecho, agrega.

Los indicadores del Observatorio de Trabajo Digno, que se basan en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019, arrojan que la permanencia de violación a derechos laborales básicos como la afiliación obligatoria a la seguridad social, para personas que tienen un trabajo asalariado, siendo una de sus manifestaciones estructurales más notorias la violación a la obligatoriedad de la seguridad social.

Sectores con mayor violación a la seguridad social

◗ Agricultura 85%

◗ Servicios diversos 84%

◗ Construcción 70%

Desempleo

El desempleo total, que incluye desocupación y desempleo oculto, es decir, personas disponibles para trabajar que no buscaron trabajo, aumentó tres décimas de punto al pasar del 12.4% a 12.7%, en estos últimos cuatro trimestres del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; afectó a 8 millones de personas.