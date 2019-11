El 90 por ciento de municipios del país, sin planes de desarrollo urbano: Sedatu

Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), afirmó —en su comparecencia ante las comisiones unidas de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad; de Vivienda, y de Asuntos de la Frontera Sur, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno— que los retos para el país en materia de mejoramiento urbano “son muy grandes”, ya que 90 por ciento de los municipios de México carecen de planes de desarrollo urbano actualizados, o no cuentan con uno, lo que ha llevado a tener ciudades desiguales.

El funcionario arribó poco después de las 10:00 horas a su cita con los legisladores. Les indicó que el gobierno de la 4T sigue reconstruyendo los inmuebles que fueron afectados por los sismos de 2017, pero también reconoció que gracias al trabajo de las diputadas y los diputados, la dependencia que él encabeza tiene la capacidad institucional de responder a su verdadera vocación para ordenar, y en su caso defender el territorio, a través de la norma, pero también de la acción.

Meyer Falcón dijo que su administración tiene cinco metas: concluir la reparación de daños en el país tras los sismos de 2017 y 2018; contribuir a la transformación del territorio desde sus ciudades; establecer una nueva política de vivienda, con un auténtico sentido social. Se busca ordenar el territorio, partiendo de la necesidad de armonizar las responsabilidades de cada dependencia y gobierno, entendiendo la realidad social, económica, ambiental, e incluso cultural, salvaguardar la propiedad social y la que pertenece a la nación.

La Lacandona. El funcionario también abordó el conflicto que hay en la Selva Lacandona (publicado por Crónica esta semana). Dijo que la solicitud de la Secretaría de Gobernación y de la Sedatu es llevar a buenos términos la resolución que se tiene por el conflicto étnico. “La Secretaría ha instruido no tomar ninguna resolución hasta no tener un acuerdo entre las diferentes partes”. Se tendrá que tomar en consideración que la resolución no solamente busque la mediación sino también preservar el entorno ambiental de la selva.