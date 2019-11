El adiós de de Carlos Salcido

El defensa Carlos Salcido, quien jugó con México los Mundiales de Alemania, Sudáfrica y Brasil, aseguró que se despidió agradecido del fútbol por la forma en que desarrolló su carrera durante más de 15 años.



"Estoy agradecido con todos los equipos que estuve, me voy tranquilo, enriquecido de todo, el fútbol tiene esa parte en que aprendes dentro y fuera de la cancha, tengo la bendición de terminar sano, nunca tuve una fractura", señaló a los medios.



El zaguero, campeón olímpico con México en los Juegos de Londres 2012, afirmó que siempre buscó llevar su carrera conforme sus deseos y de la manera más respetable.



"Jugué donde quise, tomé las decisiones yo mismo, y ha sido un placer enorme, tengo mucha gente que me quiere y eso es impagable. Siempre traté de no faltarle al respeto a esta profesión y traté de luchar", señaló.



Salcido se retiró de las canchas en la última jornada del torneo Apertura 2019 en un partido en el que su actual equipo el Veracruz perdió 3-1 ante las Chivas de Guadalajara.



La afición de Chivas, equipo en el que jugó el defensa, lo despidió con aplausos mientras que sus excompañeros de equipo le rindienron un homenaje y lo invitaron a tomarse la foto oficial del encuentro.



"Yo a Chivas lo amo, es el equipo de mis amores, desde antes de ser futbolista fui fan, a partir de mañana voy a ser fan del equipo entonces siempre va a ser un placer venir al estadio. Chivas va a ser mi casa toda mi vida, estoy contento y agradecido con la directiva", expresó.



Salcido tuvo una destacada trayectoria futbolística con tres campeonatos con el PSV Eindhoven, y ganó dos campeonatos de liga en el fútbol mexicano con Tigres y Chivas, con el que también fue campeón de la Concacaf.



El jugador reveló que hará una pausa para estar con su familia y no descarta seguir ligado a las canchas como entrenador, un proyecto que espera concretar en poco tiempo