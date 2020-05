El amor a la ciencia en los tiempos del COVID-19

En la época en la que vivimos, la ciencia y la tecnología no son un lujo, sino una necesidad moderna. Todas las actividades actuales que nos facilitan la vida se deben a una constante mejora y simplificación de procesos productivos, a un mayor acceso a equipos electrónicos y de telecomunicación, a avances médicos en busca de mayor expectativa y calidad de vida a través de la prevención y tratamiento de enfermedades, entre otras. Gracias a la ciencia y la tecnología, hoy en día tenemos mayor entendimiento de la fisiología y la patología, lo que a su vez nos permite el desarrollo de tratamientos cada vez más eficaces y multidisciplinarios en el abordaje de los problemas de salud de la población. Es evidente la importancia que ha jugado el conocimiento médico en el desarrollo de una estrategia de contingencia y tratamiento para enfrentar la actual pandemia por la emergente infección del coronavirus.

Pero, ¿qué pasaría si careciéramos de estos conocimientos científicos para abordar el problema actual? Imaginen suspender todas las actividades de una nación por tiempo indefinido, por desconocer a lo que nos enfrentamos. No saber si el agente causal de esta pandemia es una bacteria, virus, hongo, parásito u otros. Perder tiempo valioso durante una contingencia, debido a que apenas se está identificando el patógeno para empezar a secuenciar su genoma, sin contar con antecedentes de los patógenos encontrados en otras especies animales. Inestabilidad económica acompañada de inseguridad social que podría llevar al cuestionamiento de armas biológicas creadas en laboratorios, con el consiguiente crecimiento de teorías conspirativas por parte de toda la población, fruto de una falta de información clara y bien documentada. Esta desconfianza social podría desembocar en el rechazo del desarrollo de tratamientos y vacunas que ayuden a combatir la incidencia de infectados; e incluso recrear una guerra fría, pero ahora desencadenada por un evento biológico, que pudo haber sido prevenido si se diera el peso necesario a los avances científicos.

Hoy en día es evidente que empezar a investigar desde cero el agente etiológico de la actual pandemia, sólo porque la información previa sobre este coronavirus encontrado en animales no humanos aun no poseía una aplicación inmediata a la medicina humana, nos habría costado valioso tiempo de respuesta e información médica para abordar el problema. Es decir, haber desacreditado la investigación de ciencia básica por no ser ciencia aplicada de primera instancia, nos dejaría en un escenario de ignorancia reflejado en un riesgo de salud, económico y social mucho más grande que el que estamos viviendo actualmente.

Gracias a los antecedentes científicos, hoy sabemos que nos enfrentamos a un virus, y específicamente uno perteneciente a la familia Coronaviridae del género Betacoronavirus1. También contamos con fuertes evidencias que este virus se transmitió al ser humano por el consumo de animales silvestres, siendo los principales sospechosos el pangolín, la serpiente y el murciélago2,3. Contamos con análisis genéticos realizados sobre los coronavirus causales tanto de la pandemia actual3,4, como de las pandemias originadas en el 2003 en Guangdong, China2,5 y 2012 en Arabia Saudita6. Debido a ello, ya conocemos una buena parte de los mecanismos moleculares y celulares que utiliza el virus para infectar las células de un organismo, reproducirse y transmitirse a un nuevo huésped7–9. Sabemos el cuadro clínico (fiebre, tos, fatiga, dificultad respiratoria, dolor muscular, secreción de la vía aérea y dolor de cabeza10–12); la tasa de mortalidad mundial (~3.4% de los pacientes infectados); la mayor prevalencia en varones; la transmisión por vía aérea; e incluso su periodo de incubación (2 a 14 días tras infectar al huésped)11. Este conocimiento nos permite diseñar estrategias de cuarentena específicas como promover el distanciamiento social y sanitización de espacios públicos, en lugar de optar por la erradicación de mosquitos o animales de cautiverio.

Estos antecedentes nos han brindado grandes ventajas en el punto de partida de la investigación del COVID-19 (por su acrónimo del inglés COronaVIrus Disease 2019), por ejemplo: se identificó el genoma completo del nuevo coronavirus en tan sólo 2 días9; ya existen aproximaciones hacia nuevas herramientas diagnósticas13, tratamientos con antivirales de alta eficacia contra el coronavirus14–16, desarrollo de vacunas que ayuden a generar inmunidad pasiva en los individuos y con ello crear inmunidad social17–19. Tenemos herramientas computacionales para realizar estadísticas en tiempo real de los posibles contagiados y poblaciones en riesgo20,21, propuestas de estrategias de monitoreo de pacientes infectados, de zonas geográficas con mayor prevalencia de la infección, de patrones de migración y consiguientes patrones de transmisión entre personas22, entre muchas otras cosas. Las actualizaciones reportadas por personal de salud y científicos acerca de este emergente virus que afecta al ser humano, han facilitado la toma de conciencia y una respuesta rápida y efectiva por parte de las sociedades9.

Pero, ¿Y si no contáramos con estos antecedentes23,24, por el simple hecho de que nunca se crearon los respectivos proyectos de investigación por carecer de inversiones para su desarrollo? ¿Y si no tuviéramos previamente caracterizados esos virus, porque aún no han afectado al ser humano? ¿Y si decidiéramos no “derrochar” dinero en ciencia básica que busca investigar el coronavirus hallado en civetas, mapaches25 o murciélagos2, para contribuir a la generación de conocimiento? ¿Y si seguimos recortando fondos de los organismos que se encargan de los desarrollos científicos y tecnológicos26–34, por considerar a la ciencia como un lujo y no como una necesidad? En ese caso, ¿Estaríamos confrontando esta pandemia de la misma manera?

En este punto, la labor científica es útil por crear conocimiento sin importar la aplicabilidad inmediata de éste. Por ello es valioso para el ser humano desarrollar la ciencia y la tecnología, por el simple hecho de contribuir al avance en el entendimiento racional de todo lo que nos rodea. Este conocimiento no sólo nos ha brindado herramientas para afrontar médicamente, esta pandemia, sino también evidencia contundente para esclarecer y refutar35 "hipótesis conspirativas"36–40 de un fenómeno que ya posee una línea inicial de entendimiento. Si seguimos ignorando el conocimiento científico, enfrentaremos no sólo una crisis económica, sino también una crisis social y cuando la vacuna salga después de algún tiempo, tendremos un mundo desconfiado indispuesto a aceptarla38, e ignorante indispuesto a apoyarse mutuamente41. Promover, divulgar y aplicar los avances científicos es tan fundamental que, de haberles dado la importancia necesaria, nos habría brindado herramientas para prevenir por completo la emergencia de este nuevo patógeno humano.

En un artículo publicado en el 2007, donde se analizaba la emergencia del coronavirus en Guangdong, China a fines de 2003 después de la reanudación del “mercado húmedo” o mercado de vida silvestre, se sugirió que el coronavirus podía reemerger si persistían las condiciones de la presencia de dichos centros de congregación humana y consumo de animales comensales de una gran variedad de patógenos, brindando la oportunidad perfecta para la introducción, mutación, amplificación y transmisión de un nuevo virus al ser humano42. En dicho artículo los autores advertían: “Los hallazgos de que los murciélagos de herradura son el reservorio natural del virus similar al SRAS-CoV y que las civetas son el anfitrión de la amplificación destacan la importancia de la vida silvestre y la bioseguridad en las granjas y los mercados húmedos, que pueden servir como fuente y centros de amplificación para infecciones emergentes… Los coronavirus son bien conocidos por sufrir recombinación genética, lo que puede conducir a nuevos genotipos y brotes. La presencia de una gran reserva de virus similares al SRAS-CoV en murciélagos de herradura, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, es una bomba de tiempo”42.

El costo de ignorar la evidencia científica exhaustiva y bien documentada que pudo servirle al gobierno chino como asesoría para la toma de decisiones e implementación de medidas sanitarias, desembocó en la actual evitable pandemia que estamos viviendo hoy en día. Actualmente existe el riesgo de una nueva guerra fría que surja de las crecientes tensiones entre países43,44. Los Estados Unidos de América y países europeos ven esta pandemia por COVID-19 como una oportunidad para endurecer las políticas hacia China43. Para ello, pueden señalar el silenciamiento de los médicos que intentaron denunciar tempranamente el brote de la emergencia sanitaria45–48, la estrategia de supresión de los informes médicos y científicos sobre el COVID-19 y su severidad37,43,44,49,50, y la propagación mediática de desinformación37,44.

Y a pesar de todo, hoy que estamos viviendo las consecuencias por haber desacreditado las recomendaciones de la comunidad científica, seguimos tropezando con la misma piedra. Nuevamente se están reabriendo los “mercados húmedos” en el sur de China a pesar del riesgo de enfermedades infecciosas51,52, tal como sucedió en el 200353 y en el 20075 en varias provincias de China, tras haber vuelto ilegal el consumo de animales silvestres54. Los comercios que tienen más restricciones para reactivar la venta local de dichos animales, actualmente están buscando maneras de exportarlos a otras regiones55. Si no aprendemos nuestra lección ahora, estaremos condenados a repetir nuestros errores por culpa de nuestra mórbida ignorancia.

Si consideramos el papel que han jugado los científicos chinos en reconocer y advertir del inminente peligro de una infección emergente, en denunciar el brote actual y ser los primeros en aislar y publicar el código genético del virus; y lo contrastamos con las acciones del gobierno del país asiático y su falta de deseo de asesoría científica, resalta el evidente divorció que existe entre política y ciencia. Este divorcio no se limita únicamente a China, sino que lo encontramos en las sociedades de México, Estados Unidos y países europeos, entre otros, a través de recortes presupuestarios en ciencia y tecnología26–33, falta de toma de decisiones políticas asesoradas por la comunidad científica56,57 y falta de educación y lectura crítica por parte de la población58,59.

Ahora sólo nos queda ver hacia el porvenir, en lugar de lamentarnos por nuestros errores del pasado. ¿Hay algo que podamos hacer para estar mejor preparados en el futuro? En primer lugar, tenemos que empezar a reconocer el papel central que juega la ciencia y la tecnología en nuestra vida moderna y abandonar la idea de que sólo son un lujo. Comprender la necesidad del conocimiento científico, nos hará madurar como una sociedad a favor del avance. En segundo lugar, existe una creciente necesidad de congregar la información actual, para que podamos crear mejores herramientas que puedan ayudar a pronosticar futuras catástrofes mundiales, y así crear estrategias preventivas que aborden el problema antes de que aumente exponencialmente y se vuelva tan difícil de controlar60. Para ello, debemos tener en cuenta de antemano varios hitos: la seguridad de los datos (verdadero anonimato de la información médica de los usuarios), la educación de las capacidades y limitaciones de las herramientas computacionales (para crear expectativas realistas y una actitud cooperativa hacia los resultados pronosticados), y una adquisición de datos adecuada y confiable (mejorar los sistemas de captura de información e insumos necesarios para la buena práctica clínica en los hospitales del país).

Hoy en día tenemos todo tipo de información a un click de distancia, desde conocimiento bien documentado y discutido, aunque aburrido para ser clickbait o anzuelo de vistas para la mayoría de la población; pero también tenemos estas hipótesis conspirativas sensacionalistas, sin evidencia lógica pero muy pegadizas. Es decir, no toda la información disponible es fuente de conocimiento, por lo que la tarea más difícil será la educación y la instrucción adecuadas de la población. Por ello, los modelos educativos se deberán adaptar a las necesidades de la sociedad actual61, con el fin de forjar individuos mejor capacitados que busquen, seleccionen y evalúen la información facilitada por las herramientas computacionales. Debemos reforzar la enseñanza de habilidades como comprensión, lectura crítica y constructiva, iniciando desde las escuelas primaria y secundaria, para reemplazar el hábito de lectura pasiva.

La receta se resume en crear conocimiento, difundirlo, evaluarlo críticamente y aplicarlo. La ciencia y la tecnología tendrán que permear en las sociedades y en los gobiernos, para que podamos gozar los avances de un mejor futuro. Como se habrán percatado al leer el título, se trata de una clara analogía al libro de Gabriel García Márquez y al igual que en dicha literatura, quiero aprovechar para recalcar que, el amor genuino al conocimiento deberá ser el que guie el deseo de obtenerlo, y no únicamente la creación de ciencia aplicada por nuestro deseo de utilitarismo inmediato.

Asimismo, quiero adaptar unas frases de dos grandes autores literarios al tema expuesto en este escrito. El amor al conocimiento es lo único que crece cuando se reparte (de Antoine de Saint Exupery). El verdadero amor al conocimiento y al progreso, se hace más grande y noble en la calamidad... Y nos llega el momento de hacernos la pregunta con decencia, con honor y con deseos de vivir inconteniblemente... que debemos hacer con el amor hacia el conocimiento, en esta época en la que la ciencia ya no tiene dueño, sino que es para toda la humanidad (de Gabriel García Márquez).

RECURSOS SUPLEMENTARIOS

Incluyo algunas plataformas que brindan difusión y acceso a recursos educativos abiertos y otras con propuestas de nuevos modelos educativos.

PubMed, Google Académico y LibGen son algunos motores de búsqueda que permiten el libre acceso a libros y artículos científicos. Internet Archive, Wiley Online Library y Merlot.org son Bibliotecas digitales. ResearchGate, WICHE Cooperative for Educational Technologies, GitHub y Google Developers son algunas plataformas con fines colaborativos abiertos.

Wikipedia (como punto de partida para el estudio de un tema, que podrá ser posteriormente profundizado y confrontado con la información disponible en otros sitios), OER Commons, Khan Academy, UNAM en línea, Ambiente Virtual de Idiomas de la UNAM, OpenStax, Skills Commons (Recursos para capacitación laboral), GO GN, Bibliografías en Acceso Abierto, CONRICyT y Repositorio Nacional son portales que brindan acceso a Recursos Educativos Abiertos.

Por último, el Proyecto SOLE (Self Organised Learning Environment) México62 y Singularity University México63 han sido algunas aproximaciones de una revolución en los modelos educativos actuales.