El antiimperialista Maduro da gracias a Dios por la dolarización de Venezuela

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y líder antiimperialista, bendijo ayer la dolarización del país, ya que actúa como una “válvula de escape” que aporta a la “recuperación y despliegue” de las fuerzas productivas.

“Quizás lo que voy a decir puede ser un pecado para los dueños de los dogmas, pero te voy a decir una cosa: yo no lo veo mal, no lo veo mal, me declaro pecador”, añadió en alusión al proceso imparable de la dolarización del régimen bolivariano, pese a tratar de “la moneda del imperio”.

“Ese proceso que llaman dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Es una válvula de escape, gracias a Dios, existe”, indicó Maduro.

El bolívar es la única moneda de curso legal en Venezuela y desde 2003 rige un control de cambios de reserva al Estado la administración de los dólares, que ingresan en su vasta mayoría por concepto de venta de petróleo, otra actividad exclusiva del Estado.

Pese a tener las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, la economía venezolana se contrajo un 50 por ciento desde que Maduro llegó al poder.