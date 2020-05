El arte de figurar

A partir del seminario y taller, Despatriarcalizar el Archivo, Roselin Rodríguez y Natalia de la Rosa curaron en el espacio Biquini Wax EPS, Cosas que Pasan,(7FEB-MAR,2020), exposición que cubre de 1976 a 1993 con 40 grabados, dibujos, fotografías, maquetas, fotomontajes, cartas, carteles, impresos, etc., seleccionados de los Archivos de Hombres, sub-sección del amplio archivo de Carla Rippey.

Las curadoras abocetan redes afectivas, de amistad y colaboración creativa de Rippey con el artista Adolfo Patiño (1954-2005), el escritor Roberto Bolaño (1953-2003) o los integrantes del colectivo de artistas Peyote y la Compañía (1978-1984), donde Rippey fue la única mujer, develando rasgos de complicidad, reflexiones sobre género, maternidad o trabajo desde la personal e independiente mirada de Rippey, y está en contrapunto a un entorno patriarcal y amoroso patente en las reproducciones facsimilares de tres libros de artista de Rippey que dialogan con el resto de la exhibición.

Después de ver esta expo en marzo 7, recorrí Biquini Wax guiado por Rodríguez, y cerca de ahí, en el Espacio Fuego, a las 5 pm una Tardeada de Objetos Poseídos con 10 artistas moderados por Sandra Sánchez clausuró Busca, Vísteme, ¡Mala Combinación!, expo de Nicole Chaput e Israel Urmeer, jornada donde concluí que figurar es una mezcla de trabajo, talento e instinto para trabajar con gente adecuada en el lugar y momentos exactos; ¿cuántos artistas hay que salen en la foto “histórica” al ser invitados a expos importantes pero que al final son excluidos porque su arte no aportó? ¿Cuantos artistas millennials que figuran pasarán a tercer plano como sucedió con Silvia Gruner, Carla Rippey, Aldo Flores, etc.? ¿Cuántos artistas de espacios independientes actuales trascenderán? ¿Cuántos morirán olvidados o serán salvados por sus “amigos”? ¿Se anula entre sí privilegiar amistades o escoger gente adecuada? De lo que no me queda duda, es que para todo artista sólo cuenta el crítico que escribe a su favor. En fin, cosas que pasan.

Twitter: @artgenetic