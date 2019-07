El atacante de Kioto dice que el estudio de animación le plagió una obra

Un día después del ataque que el jueves causó 33 muertos en un incendio provocado en el estudio Kyoto Animation en Japón empiezan a transcender detalles de una de las peores matanzas en las últimas décadas en el país.

De los 35 heridos que también hubo, 10 permanecen graves.

El presunto responsable del incendio, que permanece detenido, fue identificado ayer por la policía como Shinji Aoba, de 41 años, procedente de Saitama, al norte de Tokio.

Informaciones que han filtrado las autoridades y los relatos de los testigos apuntan a que Aoba actuó en un posible acto de venganza porque, según dijo, Kyoto Animation “le había robado una novela” o le había “copiado” una idea. Las autoridades esperan a que el hombre se recupere en el hospital de sus quemaduras para iniciar un interrogatorio formal.

Entre tanto, empezaron a aparecer detalles de las escenas vividas; medios locales informaron que 19 personas murieron atrapadas en la escalera que accede a la azotea porque no pudieron abrirla y, presuntamente, se intoxicaron con monóxido de carbono del humo.

DESQUILIBRADO. Un vecino del detenido relató que “hacía mucho ruido” en su casa, y que cuando tocó su puerta para quejarse se alarmó por su reacción. “Me agarró de la ropa y me dijo que no tenía nada que ver conmigo y que estaba al límite”, relató.

APOYO. El mundo del anime se está solidarizando con Kyoto Animation, y en apenas 24 horas, una campaña en internet ha recaudado 1.3 millones de dólares con multitud de microdonaciones para ayudar a la compañía a reponerse.