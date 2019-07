El austero informe costó $350 mil: GCDMX

Al concluir el informe por los 200 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, informó que gastaron 350 mil pesos en la organización del evento.

Y negó que éste se tratara de un evento para promover la imagen de la funcionaria.

“350 mil pesos costó el podio y también las sillas, ése fue el gasto que se hizo por parte del gobierno de la Ciudad, tenemos factura, todo bien; es un gasto programado que vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir haciéndolo porque es perfectamente legal y la población tiene derecho a estar informada” dijo

En cuanto a las miles de personas que llegaron en camiones al evento, Rodríguez afirmó que el gasto corrió “por cuenta de las alcaldías”.

Sobre las críticas al informe de Sheinbaum Pardo, en el sentido de que es ilegal usar recursos públicos para hacer una promoción de la imagen de la jefa de gobierno, Rodríguez comentó: “ Están hablando de que esto es ilegal: no, nuestro compromiso es con la legalidad. Si hubiera un periodo electoral entonces tendríamos un tema de ilegalidad o no estaríamos a la altura de las circunstanciasm; revisamos perfectamente las leyes y todo está conforme a la Constitución de la Ciudad de México, a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, a la Ley de transparencia; es un acto perfectamente legal”, expuso.

Rodríguez destacó que el gobierno central está agradecido por la presencia de los 15 alcaldes que llegaron a la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, al Informe de la jefa de Gobierno. Sobre la ausencia del alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, dio a conocer que avisó que no podría presentarse pues tenía cosas personales que hacer.