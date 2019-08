El autor del atentado de El Paso confirma que su objetivo era matar mexicanos

En la información, García declara que Crusius no opuso resistencia cuando fue detenido por la policía tras la masacre en el supermercado Walmart y que rechazó su derecho a guardar silencio. “Yo soy el atacante”, dijo a los agentes cuando lo arrestaron.

Patrick Wood Crusius, el autor del atentado de El Paso, Texas, en el que murieron 22 personas y resultaron heridas otras dos docenas, confirmó a la policía que su objetivo era matar mexicanos, según documentó el detective de El Paso Adrián García en una declaración jurada presentada el domingo a los juzgados y divulgada ayer por el diario estadunidense The Washington Post.

Crusius relató que manejó desde Allen, su localidad natal a las afueras de Dallas, hasta El Paso para cometer la matanza en ese centro comercial al que suelen acudir no sólo hispanos residentes en la ciudad sino también mexicanos que viven al otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez.

Precisamente, el atentado fue “una respuesta a la invasión hispana de Texas”, según dijo en un manifiesto publicado en el foro de internet 8chan antes del ataque. De las 22 víctimas mortales, 8 eran de origen mexicano, según ha confirmado el gobierno mexicano.

Las autoridades investigan la matanza como un delito de terrorismo doméstico y evalúan imputar a Crusius por delitos de odio, lo que hace que el asesino pueda enfrentar la pena de muerte.

Cómo nace un supremacista blanco. Los investigadores creen que Crusius se radicalizó en foros de internet, donde admitió que pasaba ocho horas diarias, leyendo sobre la teoría de la “gran sustitución”. Sus padres también creen la tesis de la policía, ya que según declararon esta semana “Patrick se crió en una familia que enseñaba amor, bondad, respeto y tolerancia”.

Sin embargo, algunos de sus compañeros de la preparatoria explicaron a la prensa que ya habían escuchado a Crusius hacer comentarios racistas.