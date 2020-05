¿El azúcar va antes o después del hielo?

Ahora con la cuarentena —hay un poco más de tiempo de lo normal— me dispuse a prepararme una épica soda italiana. Sólo basta con poner agua carbonatada, un poco de jarabe de sabor (que por tener mayor densidad se irá al fondo del vaso) y hielos.

Hasta aquí todo bien, sólo que si el jarabe es sólo color y sabor y no mucha dulzura, tendremos que endulzar nuestra soda.

No hay problema con ello, el azúcar es de fácil acceso para nosotros hoy en día, pero pregunto: ¿va primero el azúcar o los hielos?

Aplicando algunas leyes de las matemáticas como ésa de que el orden de los factores no altera el producto, al momento de hacer las multiplicaciones puesto que es lo mismo 2 por 3 que 3 por 2, y así podríamos pensar que pueden ir primero los hielos y después el azúcar o al revés. Sin mayor diferencia.

Pero la física nos dice que naranjas dulces. Que sí hay una diferencia que se convierte en una grande porque puede que incluso no se endulce nuestra bebida por más azúcar que agreguemos. Esto se debe a que las cosas para que se mezclen necesitan de algo muy conocido llamado energía, y las mezclas con agua ocupan la energía presente en ésta para hacerlo. Asimismo puede que la mezcle dé o quite energía, si necesita la quitará del agua pero si el agua está fría y con ello con poca energía ¿de dónde la va a sacar? Como no hay forma de obtenerla, la mezcla nomás no se da, por ello no podemos endulzar una bebida después de enfriarla, es más, para mezclar mejor el agua deberá estar un poquito caliente. Para que vean amigos que nuestras mamaces son más sabias de lo que aparentan al momento de cocinar.

¡Hasta la próxima y no endulcen, por favor, después de ponerle hielos!

Twitter: @chicoparticulas