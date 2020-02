El Ballet de la Ciudad de México presenta La Niña Malcriada

Como parte de su primera gira semestral, llega al Teatro del Parque Interlomas, la puesta en escena La niña malcriada (La fille mal gardée), dirigida por Arcelia de la Peña –maestra asociada de la Imperial Society of Teachers of Dancing, y del Royal Academy of Dancing– e interpretada por el Ballet de la Ciudad de México.

Este clásico mundial fue creado en 1789 en Burdeos (Francia), por el coreógrafo Jean Dauberval, quien se inspiró en la pintura de Pierre-Antoine Baudouins. La música de la obra fue compuesta por Peter Ludwig Hertel. Ahora el Ballet de la Ciudad de México se dispone a presentar esta pieza con la finalidad de “ofrecer un espacio de desarrollo profesional para jóvenes egresados de las diferentes escuelas de danza clásica que hay en el país y que no tienen cabida dentro de la poca oferta de empleo que existe en las compañías financiadas por el gobierno; además de atraer a nuevos públicos al mundo de la danza, en especial a niños y jóvenes”, indica el ballet a través de un comunicado.

Bajo ese objetivo, el Ballet de la Ciudad de México, ha hecho montajes de puestas como Pedro y el lobo, Hansel y Gretel –considerada como una introducción al ballet y la ópera– y La cenicienta, la cual es la primera pieza de la serie “Báilame un cuento”.

La niña malcriada, es una combinación de ballet y pantomima que cuenta la historia de Lisa, única hija de la viuda Simone, propietaria de una próspera hacienda; quien se enamora de Colás, un joven granjero. Pero su madre tiene planes más ambiciosos para ella.

La producción ofrecerá dos funciones los próximos domingos 9 y 16 de febrero, a las 11:30 y a las 13:30 horas. Por ello, Crónica te invita a disfrutar de la experiencia junto a un acompañante, el próximo 9 de febrero a las 11:30. Envía un correo electrónico a ulises.castaneda.alvarez@gmail.com con tu nombre completo solicitando un PASE DOBLE. Las PRIMERAS CINCO PERSONAS que lo soliciten serán las ganadoras.

havh