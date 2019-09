El Barcelona hace el ridículo ante el Granada y vive su peor inicio

El Barcelona ha tenido su peor inicio en los últimos 25 años pues en cinco partidos disputados en la presente temporada de La Liga suma 2 victorias, dos derrotas y un empate. Ernesto Valverde, director técnico no levanta al equipo.

Ayer en el estadio de Los Cármenes sumó su tercera salida liguera sin ganar ofreciendo una imagen desastrosa cayó por 2-0 ante el Granada y, lo peor, sin discusión. Sin excusa y sin capacidad de respuesta.

El Barça no tardó ni dos minutos en verse por debajo en el marcador. Un error obsceno, fatal, de Junior Firpo dio alas al Granada para que en su primer remate a puerta, fácil, Azzez superase a Ter Stegen para el 1-0 y provocase un corto ciruito que no abandonó el equipo de Valverde en toda la primera parte.

Para el complemento nada cambió. Cuando Valverde dio un nuevo empuje con la entrada de Arturo Vidal por Rakitic, se fundió la luz. En su primera intervención, en un balón colgado al área de Ter Stegen, el chileno lo cortó con el brazo y a través del VAR el penalti, clamoroso, dio paso, a los 65 minutos, a un 2-0 de pesadilla.