* Respecto a la nota "AMLO considera que la CNDH no tiene mucha autoridad moral”.

Luis De Viana Jiménez: ¿Quién habla de autoridad moral? ¿Tú, López? Cuenta la leyenda que mataste a tu hermano, fuiste fósil en la UNAM, reservaste información sobre los segundos pisos, das amnistía a los delincuentes y no metes a la cárcel a los corruptos por omisión o por ineptitud ¡esto también es corrupción y eso no es tener autoridad moral López!

Maribel Cabrera: Mi Presidente AMLO es visionario para bien del país. Algunos no lo valoran porque sus ópticas están empañadas por la desigualdad, por el poder desmedido, por lambisconear y todo lo bajo que pueda padecer el ser humano. Ni modo así es el mundo.

Genaro Palacio: No puedo creer tu comentario Andrés Manuel... ¿Y tú te consideras con autoridad moral?

Paty Aguilar: Tristemente así es, le dan más apoyo a los verdaderos malos y abusivos.

Rubén García Arce: La CNDH sí tiene calidad moral, quien no la tiene es su actual consejero presidente, nada le parece (es agente encubierto del otro presidente prófugo) y menos desde que le avisaron que le iban a bajar el sueldo. La Comisión debe ser renovada y tener un efectivo mecanismo coactivo para castigar las violaciones a los D. H.

Lalo Vázquez: Desacreditando a la CNDH como a muchas instituciones; que no funcionen como debería no significa que no sean necesarias. ¡Aguas!

Octavio Rodríguez: Quizá los tenían intimidados igual que a mí, en lo económico se nace para perdedor pero por ahí me quieren cobrar un par de tabiques nasales y una próstata. Que Dios los proteja y los cuide.

