El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Sobre la colaboración del Pepe Grillo que trata temas como la renuncia del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa; la candidatura de México para ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU y las audiencias del abogado Juan Collado, nuestro lectores publicaron los siguientes comentarios:

Miguel Gutiérrez Razo: Para Ripley, un país puede ser Miembro del Consejo de Seguridad, cuando en su territorio la seguridad no existe.

Nancy Gamiz: No es el primero que renuncia, ni será el último. Es imposible ver cómo se está perdiendo el timón de este país, sus comentarios del presidente que lo único que hace es perder credibilidad nacional e internacional. Lo más triste es que sólo lleva 8 meses y México nunca había estado tan mal, sobre todo al comienzo de los sexenios.

Patricia Reyes: Como ella está de adorno no sabe todas las broncas que existen.

Melek Brz: La diputada sólo expresó lo que para muchos nos parece la salida de ese señor.

Héctor Vidal: Tatiana Clouthier hablando de ética... no pudo serlo ni con las convicciones que su señor padre le inculcó y ahora se da golpes de pecho.

Raquel Rocha Reynaga: ¿No es cierto? Le falto falta de ética profesional y caprichosa.

Esperanza Díaz Mora: De acuerdo con Tatiana.

Lety Martínez: Las convicciones no se juzgan. Ella es la menos indicada.

Luis Hernández: Así los chairos por tradición, sus hechos los delatan.

Valeria Orozco: Pues yo no puedo llamar de otra manera a alguien que abandona mi trabajo. En lugar de que se siente a resolver problemas y diferencias.

Raúl Ramírez: Tiene miedo que con la balconada que les puso Urzúa, el comité de Transparencia y Justicia, les saque los trapos a toda la 4 T.