Una nota sobre tema de migrantes provocó los siguientes comentarios en redes sociales de parte de nuestros lectores:

Imelda Rodríguez: Por favor no se muevan de su país de origen, en Estados Unidos no los quieren, me imagino que en su país hay empleo mal pagado pero hay y la inseguridad se vive ya en todo el mundo desgraciadamente. Tomen conciencia y no se expongan ustedes ni expongan a su familia.

Ivonne Lordepez: El traslado en avión a su lugar de origen cuesta dinero, por muy barato que salga; tienen la obligación de pagar todos los gastos que generen por ir a un país que no es el suyo. No se hagan las víctimas, estaban en un lugar que no les correspondía... ni modo.

Mario Bahena García: A estos amigos los traen con engaños y sin conocer cómo son esos bandidos del norte.

Hugo Rafael: Se pueden evitar muchas cosas, malos tratos y discriminación si se quedan en su país.

José Ram Salman: No se les pueden dar lujos, los mexicanos ayudan pero si la situación en muchos estados es de pobreza no se les puede dar hotel cinco estrellas, cabrito con arrachera, alberca, sus palomitas y su nieve de fresa. ¿Algo más para las distinguidas personalidades?, para que no se sientan tan mal.

Ordóñez Heidi: Sería diferente si vinieran con sus visas. Ocultar o reportar.

Yaneth Perea: Les pregunto, ¿Cómo tratarían si un desconocido entrara a su casa? pues están invadiendo un país que no es de ustedes, no pretendan que los traten con halagos, entiendan exijan a sus gobiernos, nadie tiene porqué lidiar con ustedes. Los tratan como perros y siguen de necios, ¿quién está más mal señores?