El Buzón

Sobre la nota: “AMLO ordena investigar dónde quedó el dinero decomisado a Zhenli Ye Gon”

Señor director:

* A continuación le presentamos algunos comentarios que los lectores de Crónica dejaron en nuestros espacios de redes sociales.

Fermín Vázquez :

Están asegurados en un banco de Estados Unidos, ya que según lo último el juicio de propiedad aún no termina, los intereses que generan a su vez sirven para pagar la custodia del efectivo.

Sri Zma:

Se lo quedó la SCJN para implementar el Nuevo Sistema Acusatorio Penal, al menos eso recuerdo que se estableció en un decreto de Calderón

Celia Salas Moreno :

Pues sí es bueno saber en manos de quién o de quienes quedaron y que devuelvan lo que no fue suyo.

Joisinho Do Nacimento:

Alguien del PRIAN: Sr presidente aquí está el dinero...completito...estábamos esperando nomas que nos preguntaran donde estaba...

Alejandro Leos Casillas:

Para qué nos hacemos tontos se los repartieron entre ellos.

José Ángel Alanís Villalón:

Que ordene investigar las asignaciones directas de su Gobierno.

Btta Dez Sivi:

Que le quiten lo que se robó y lo destinen en obras para el pueblo, eso es lo que está haciendo AMLO.

Omar Cárdenas Domínguez:

Se lo robó el borracho de Calderón y sus compinches

Viviana Sab:

¿Ordena? Entonces ¿por qué no atiende el asunto de los campesinos que bloquean las carreteras, por falta del material para el tan productivo campo? Personas que estuvieron en la carretera 3 horas.

Pepe Loga:

¿Qué le pregunten a Calderón?

Luis De Viana Jiménez: Jaja ya que andamos en esas jaladas, que investiguen a Santa Ana por vender Arizona y Nuevo México.