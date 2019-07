El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

En torno a las columnas, bastante críticas, de Rafael Cardona sobre Andrés Manuel López Obrador, nuestros lectores vierten opiniones diversas que a continuación consignamos:

Wiiliam Vargas nos señala:

Y lo más triste es el aguanta México, no te revientes.

A mí ya me desilusionó este gobierno, no veo avance en las cifras de los organismos del estado, porque en las cifras del sr. Tlatoani de Macuspana, vamos requetebién. La economía del ciudadano de a pie, nomás no.

Y por citar un ejemplo, a los empleados de los ceferesos les quitaron compensaciones de riesgos y cero contrataciones y a los actuales trabajadores, les cambian sus días de descanso y les aumentan el trabajo en guardias de hasta 48 horas continuas... y vamos requetebién...

Fernando Zenteno Romero nos comenta:

Apenas llevan 6 meses de poca tolerancia... y pensar que todavía les quedan 6 años de sufrimiento... ¡Vaya!

Fili Santos nos dice también sobre el desempeño gubernamental:

Gracias por mantener el tema vigente y darle la importancia que merece, es delicado y absurdo.

César Pérez López señala:

Buen día Don Rafa, si llega a pasar esa aberración en Baja California, yo me doy, me doy.

En México me doy, no tenemos remedio los mexicanos, seamos del color que seamos.

Parque Pushkin a oscuras:

Nuestros lectores de la Roma nos han comentado, indignados, que el Parque Pushkin sigue a oscuras en las noches.

No sirven las luminarias y eso lo ha convertido en boca de lobos cuando, no hace mucho, era un lugar donde convivían familias enteras y amigos durante las noches.