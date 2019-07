El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Sobre la nota de nuestro reportero Rodrigo Juárez titulada “...Y el joven becario de AMLO que mejor construía su futuro, cayó en desgracia”, los lectores comentaron lo siguiente:

Francisco Javier Bravo Hurtado:

No todo puede ser culpa del programa. También quien te emplea debe tener responsabilidad y saber hasta dónde un becario puede o no realizar ciertos trabajos. Es un becario, no un esclavo, y si el empleador excede las capacidades físicas del becario y lo expone a riesgos innecesarios, el empleador debe asumir las consecuencias. Es puro sentido común, que dicho sea de paso es el menos común de los sentidos.

Olivia Loya:

Pobre muchacho y qué frustración que teniendo conocimientos sea tan poco valorado, ojalá consiga algo mejor.

Rafael Treviño:

Acusado de robo, igual que AMLO ha acusado de corruptos a miles de burócratas a los que corrió sin la liquidación a la que la ley les da derecho y sin comprobar ninguna acusación.

Así como canceló el aeropuerto acusando de corrupción a quienes lo estaban construyendo y sin pruebas. Así como acusó a las estancias de crear niños fantasmas y luego salió que no era cierto.... AMLO acusa, destruye, no da pruebas y dice que está transformando a MÉXICO y sí, lo está transformando en un lugar mucho peor del que recibió.

Este joven es víctima del “pueblo bueno” que roba también y le echa la culpa a los demás. Igualitos uno y el otro

Patricia Tenorio Jiménez:

La triste realidad para jóvenes explotados.

Jesús Isaac Escamilla:

Y será calificado de adversario, como cada mañana sucede, y... ¿Dónde estarán esos supervisores?... o... ¿Mejor dicho que supervisarán esos supervisores?