En torno a los comentarios crí

ticos de Rafael Cardona sobre la manera de entender a la prensa que tiene Presidencia en la 4T, diversos lectores nos comentan.

César Pérez López es el primero y nos señala: Este dizque Presidente presenta sus simbolismos en sus dichosas e inquisidoras mañaneras; y la fortuna de El Chapo es otro simbolismo más que sólo impresionan a los estúpidos. Por desgracia, son la mayoría. puro idiota lo sigue y lo aplaude.

Jorge Francisco Antonio González Cervantes nos dice:

¿Y si se dejase al señor Presidente predicando en el desierto? ¿Qué pasaría si los medios no acudiesen a la mañanera? ¿Podría ser?



José Isaías Cabral Villegas dice: Pero qué manía, caracho. Y es que alguien dijo que una prima se lo mencionó: si no sería bueno llevar al Santo Varón de Macuspana al desierto de Gobi y hacer como que se les olvidó traerlo de vuelta.

César Pérez López insiste, en este caso, por el asunto del campo: Esta visión del campo es lo más alejado de la realidad. me doy cuenta de que este tipo no tiene idea de nada. Al menos en este tema que es el campo. Los campesinos, o sea los que producen lo que yo y los demás comemos, no se van a quedar escuchando .

