Señor director:

En torno a Esteban, nuestro muchachito nini de Construyendo el Futuro que tan bien iba y que cayó en desgracia por un robo que no cometió (toda una telenovela, pues), han surgido comentarios en web:

Guillermo Cerda: No se porqué tanto alboroto, está "noticia" ni siquiera merece un comentario. No tiene ni estilo, ni forma, ni fondo, es un margallate. La escribió alguien que no es periodista.

Rafael Morales, inconmovible, dice: El reportero o quien redactó esta nota, debería buscarse un tutor que le enseñe el oficio periodístico.

Héctor Gutiérrez le responde a Guillermo Cerda: No es eso, cuántos jefes abusadores. Agarran a sus empleados para hacer cosas de su casa, hijos, familia y todo por el mismo sueldo, y al empleado ni siquiera una ayuda extra. Esos jefes deberían contratar esos servicios y no abusar de sus empleados.

Pepe Suárez: Son experiencias que forman. El ambiente laboral no es fácil y estas situaciones van modelando el temple y carácter de los jóvenes. Muchos de nosotros así aprendimos y nos enriquecidos de este tipo de experiencias . Lo importante es que deje de quejarse y le eche todas las ganas a sus nuevas oportunidades.

Sánchez Sandro: Un joven que a sus veintitantos años por hacer un trabajo de mudanza le duele la espalda, no sirve, es basura, por eso mismo es nini, su máximo logro será ser mesero en algún lugar de comida rápida, no pierdan su tiempo con ese tipo de gente que el trabajo les da alergias, enfermedades y cuantos males puedan inventar...