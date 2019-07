El Buzón

*Sobre la nota titulada: “Dos horas de paseo dando amor y no saben qué hacer con sus 'popós' " de la sección de Metrópoli y redactada por nuestra reportera Mariana Martell, nuestros lectores publicaron los siguientes comentarios a través de las redes sociales:

José Luis Núñez: Sí saben ¡Dejarlo en el suelo! Las pocas personas que recogen el excremento de sus mascotas en bolsa de plástico muchas veces lo tiran debajo de automóviles estacionados, en alcantarillas o en el baño de su domicilio pero como son muy pocas personas eso no disminuye el problema del fecalismo animal.

Emma Mercedes Álvarez Aguiar: Tan sencillo como llevar sus bolsitas y llevarlas a botar en su casa. Pero es más fácil dejarlas tiradas donde sea. Hay gente que sólo los sacan para que hagan sus necesidades fuera de su casa para no recogerlas.

Reyes Gerardo: ¡Pues claro, qué esperaban!, desde que el mundo es mundo los canes y todas las especies defecan, y hasta ahora nos molestan. La naturaleza nos enseña que cada especie interactúa con ella de acuerdo a su diseño, también hay gatos, roedores, aves, reptiles, y un largo etc. que suman al aluvión de heces que piensan se les va encima. Esto no es ni más ni menos que una medida coercitiva de unos cuantos.

Alejandro Espínola: Que otra alternativa tenemos, si las levantamos está mal y si no lo hacemos también, nada les embona a estos de La Crónica.

Pedro Almanza: El problema es de las autoridades, que no dan mantenimiento a los lugares para dejar las cacas de los perros, si lo hicieran créanme que hubiera más de uno que no las dejaría en la calle para que la gente las ande pisando.