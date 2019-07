El Buzón

Sobre la columna de nuestro colaborador Raúl Trejo Delarbre titulada “El presidente y el periodismo" que habla sobre la función de los medios de comunicación y la respuesta del Presidente de la República a la información que dan, nuestros usuarios publicaron los siguientes comentarios a través de las redes sociales:

Francisco José: Andas mal, Delarbre, mientras sea una prensa objetiva no hay problema, pero no hay cosa que les embone, lo que está pasando es una declaración de guerra; el sexenio anterior nunca dijeron nada del saqueo que había por los moches que les daban; no dicen nada de lo bueno que está haciendo, así que no te molestes con comentarios ardidos.

Chelo López Yanes: A nadie y a ningún gobierno le gusta que lo critiquen, pero ninguno había llegado a los excesos de este gobierno, en cuanto a desprestigio de la prensa y periodistas que no están de acuerdo con sus ideas y lo expresan en sus escritos. Así han comenzado los gobiernos dictatoriales.

Arturo Melo: En México no hay prensa libre todos están al servicio de alguien.

Gabriel Angulo P: El periodismo como expresión de lo público debe continuar ejerciéndose y los periodistas mostrar su vocación. Eso espera la ciudadanía.

Fernando García: Pues como dices, ésa es tu opinión.

Raquel Rocha Reynaga: ¿Cómo dicen eso? ¿Qué son tontos? Vean los periódicos, revistas, columnistas, radio, t.v. Se lo tragan a todas horas. ¿Así era con los prófugos? No tienen vergüenza. Vendidos vulgares. Parecen pandilleros de Tepito, con perdón de Tepito. Ya pónganse a trabajar. Hablen de Lozoya, de la fan Salinas, de Chayito, de Romero de Champs, de Osorio Chong, etc.

