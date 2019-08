El Buzón

Sobre la nota titulada "Feministas capacitarán a policías en materia de perspectiva de género" de nuestro reportero Braulio Colín, nuestros lectores publicaron los siguientes comentarios en redes sociales:

Francisco José: Diosito nos agarre confesados, sobre todopor las encapuchadas.

Roga Téllez: No creo que esto sea verdad (pero si lo es ¿dónde tiene el cerebro el gobierno?)

Nsrld Néstor: Esas cosas sólo las da el Andrés Manuel López Obrador y su 4.a transformación de basura.

Gabriel Vélez Estrada: ¿Y que les van a enseñar esas feministas? ¿A lanzar confeti y rayar monumentos históricos?

Gerardo Meza: Yo creo que este gobierno va a usar a las feministas sólo para meternos miedo, esas mujeres sólo hicieron destrozos olvidando el verdadero sentido de su lucha, que es defender los derechos de todas aquellas que han sido víctimas de violencia y pelear por aquellas que ya no están.

María Fernanda González: Les molesta y a otros les da risa, pero las cosas están tan mal que esta alternativa se agradece, ya no podemos tener más historias en los medios de mujeres violadas, de chicas asesinadas y de mujeres golpeadas, debemos acabar con esto y si tenemos que destruir todas las estaciones del Metrobús para que se acabe la violencia lo haremos, porque yo no pienso esperar a que me pase.

Lucía Flores: Aplausos a estas decisiones de Sheinbaum.

Felipe Torres: No puedo creer que el gobierno se doblegue a los radicales y criminales, y ahora hasta van a darle lecciones a los polis de cómo cuidarnos, ¿Qué sigue?, ¿pederastas dando clases de sexualidad a niños?

