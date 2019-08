El Buzón

Sobre la nota titulada: “Hubo provocadores en marcha feminista: AMLO”, nuestros lectores comentaron lo siguiente:

Alberto Balderas: Habría que preguntarle, ¿por qué sabe de las infiltraciones en las marchas? ¿Será que él usó estos bastiones en sus manifestaciones?, porqué recordemos él siempre fue violento en sus manifestaciones, también desde que él tomó posesión, se acabaron los anarquistas que toda marcha la violentaban y hacían destrozos, ¿no se les hace raro? ahora llama a la congruencia.

Lupita Vara: Pues sí, estoy de acuerdo en manifestarnos pero con pancartas no vandalismo, eso que hicieron no lo veo bien, la verdad se pasaron con destruir cosas y romper cosas, no creo que haya sido la mejor idea… bueno es mi opinión.

Chuy Azul Corona: Qué inteligente es el presidente Obrador, si no lo dice no nos damos cuenta, pero si no van a hacer nada mejor que no hable.

Marco Garavito: Y cuando caminando solas, las agreden, ofenden, secuestran, violan y matan, ¿eso sí es correcto? ¿Se podrá reparar el daño? Todos los daños materiales son reparables.

Rigoberto Sánchez: Otro señalamiento más. ¿Y se hace qué? Lo que se hizo, se hizo mal. Si no se prevé a los provocadores, a los provocados les sobró todo, menos inteligencia.

Raquel Rocha Reynaga: De dónde es que el Presidente saca que en la marcha hubo provocadoras, eso es un señalamiento injustificado.

