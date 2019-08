El Buzón

A continuación le mostramos los comentarios que nuestros lectores dejaron en nuestro portal tras leer la nota titulada “Detienen a presunto agresor de reportero en marcha feminista”; "Luis “N” de 24 años, es detenido como probable responsable de la agresión que recibí el viernes pasado en la marcha #NoMeCuidanMeViolan", anunció el reportero que fue golpeado por un hombre durante marcha feminista.

Daniel García: Era consigna, alguien lo envió. Debe dar el nombre de esa persona.

Gustavo Velasco Macías: Que lo manden una temporadita con los violadores del reclusorio. Ahí le darán su castigo.

Pablo Alonso Garcia Salinas:

Con tantos antecedentes penales y ¿estaba libre? Que nos expliquen los jueces por qué alguien con esas características no estaba encerrado.

Un ejemplo más de que el gobierno o los gobiernos (sea el partido pólitico que sea) sólo nos da atole con el dedo, nos prometen seguridad y personajes como éste andan en las calles gracias a la inefectividad del sistema de justicia.

Conrado Sandoval: A este

chacal hay que darle un castigo ejemplar. Nada de multas porque así saldrá e irá a trompearse a otra persona inocente. Cárcel, sí cárcel por un buen rato.

Juan Carlos Alcántara: Este hombre debe ser castigado, pero también deben recibir una sanción todas aquellas personas (quizá la mayoría sean mujeres) que protagonizaron actos vandálicos, que rompieron mobiliario y que golpearon a transeúntes. No pueden exigir justicia y pretender que para ellas no haya castigo. Sería como dejar un delito sin justicia, y no queremos eso, ¿cierto?