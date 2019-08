El Buzón

Queja de afectados por conducta de IAP y afectación a niños Down



Señor director, afectados por prácticas de una Institución de Asistencia Privada nos hacen llegar la siguiente queja:

*

Un probable contubernio entre autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con directivos de una Institución de Asistencia Privada, estaría afectando a dos comunidades infantiles, una de niños con Síndrome de Down, y otra con matrícula regular de preescolar.

La anomalía inició desde la administración pasada, en el tiempo de Otto Granados Roldán como titular de la SEP, cuando la entonces Asociación Civil denominada Comunidad Down, fue acusada de violentar su objeto social por volver un negocio privado las aportaciones de empresas, del gobierno federal y el terreno que les fue donado en Calzada de Las Águilas; usando para ello la marca Seltik, que impartió educación preescolar y que ahora imparte educación Primaria y pugna porque se le autorice también la Secundaria.

Esa marca fue denunciada por fingir la implementación de su objeto social, y aprovecharse de los niños con Discapacidad Intelectual para que el dinero de terceros siga construyendo la infraestructura de la primaria Seltik, a costa de los niños con Síndrome de Down.

Las aulas fueron edificadas, pero no destinadas en su totalidad a la comunidad con Discapacidad Intelectual, sino para fortalecer a la marca privada Seltik.