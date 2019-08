El Buzón

*Señor Director:

Sobre la nota titulada “Y entonces, ¿qué chiste tiene sacar 10?”… de nuestro reportero Daniel Blancas Madrigal, los lectores hicieron los siguientes comentarios:

Jos Vel Fer: Siempre han dado beca para estudiantes de excelencia no seas choro; entonces, que de una vez la escolta la hagan por sorteo y no por promedios.

Felipe De Jesús Manzano Abrajan le responde a Jos Vel Fer: Caray de verdad tal pareciera que les molesta que exista gente humilde y que les den beca, ésta es para niños de escasos recursos, choro mis polainas, habrá estudiantes buenos y malos y el que quiera ser de la escolta que lo sea por méritos propios.

Xeko Estrada: Ningún chiste tiene, ser los mejores para ganar una beca que no necesitan tampoco tiene chiste, ver por los más necesitados a pesar de las críticas de la gente aburguesada y sin el más mínimo sentido de empatía social, eso sí tiene un verdadero significado.

Miguel Flores: Antes no nos daban ninguna beca y aun así procuraba sacar buenas calificaciones, el aprender en una escuela no es un premio es preparación para una vida laboral, además siempre habrá estudiantes de 10 y otros que vayan de panzazo. Hay otros estímulos y otros reconocimientos para los buenos estudiantes. El propósito es piso parejo...

Enrique Arias: Hay alumnos y alumnas que no tienen luego ni para su camión. Un alumno no aprende si no está bien comido. Los de 10 seguramente no tendrán problemas para acabar una carrera. Su publicación más bien parece una burla y carece de fundamento.

