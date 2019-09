El Buzón

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN REDES SOCIALES

*Señor Director:

Sobre la nota titulada "Si no hay medicinas y el niño está enfermo, el médico o enfermera deben comprarlo: AMLO", los lectores comentaron lo siguiente:

Aile Ibáñez: Para todo hay austeridad en el gobierno... qué culpa tiene de todos los enfermos.

Estrella Marlene Luna: No puede ser que un presidente conteste eso, deberían los asesores auxiliarlo; le comento, hay protocolos de salubridad que no se cumplieron, hay licitaciones y hay contratos y, o, convenios y si no se dio cumplimiento debería intervenir la función pública; los niños no tienen por qué morir y si las empresas licitantes no cumplen entra la auditoría superior y la Contraloría para denunciar penalmente pero los doctores y enfermeras no tienen ninguna obligación de comprarlas ya que ellos no manejan los recursos financieros de las dependencias, nada más dan servicio de asistencia de salud al derechohabiente en su salud, x Dios hay que leer más la ley y normatividad y el Secretario de Salud comete delito si incurrió en omisión de funciones; no sé por que las autoridades competentes ni el congreso han intervenido en las muertes de niños del exgobernador Duarte, ni el Secretario de salud, es un delito muy grave, chéquenle los abogados y nuestros senadores y legisladores para los expresidentes salientes.

Phillip Morris: Es más fácil que los compre usted Sr. Presidente con sus $110,000.00 mensuales que recibe. O simplemente conque deje de andar recortando gastos a diestra y siniestra sin hacer estudios reales o todo porque usted tiene otros datos.

Verónica Franco le responde a Phillip Morris:

Sin contar los contratos por abajo de la mesa a los amigos y compadres.

Luian Ros Verónica: que los compre de su partida secreta, o con los más de mil millones anuales que recibe Morena.

*Las páginas de Crónica están abiertas a sus lectores. Favor de conectar con la redacción enviando su correspondencia a: Buzón de Crónica

►Londres 38, colonia Juárez, C.P. 06600

► Tel/Fax: 1084-5848 y 1084-5859

► e-mail: nacional@cronica.com.mx