El Buzón

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN REDES SOCIALES

*Señor Director:

Sobre la nota titulada "No tengo intención de reelegirme: López Obrador", nuestros lectores comentaron lo siguiente:

Pablo Landa: Entonces si es maderista para qué firmó ante un notario, para eso existe la Constitución, que la respete y que no sea hipócrita.

Gery Sansz: No me amenaces si con el tiempo que lleva, estamos peor con Obrador imagínense cómo van a dejar el país, deben el NAIM, deuda que se pagará en 19 años, un avión del cual cada mes se erogan gastos porque no se ha vendido, las fronteras más protegidas del mundo con problemas de delincuencia internamente en todo el país, una reforma educativa que ni los profesores aceptan, y así se puede uno seguir, interminables los desaciertos, el alza de impuestos que vamos a terminar pagando, puro atole con el dedo y las focas aplaude y aplaude.

Celia Salas Moreno: Despreocúpense el no quiere reelegirse, nosotros el pueblo lo vamos a ­reelegir. Cómo la ven.

Marco Garavito: Un día dijo: "A mí que me den por muerto para competir por la presidencia" y duró 12 años en campaña, ahora es Presidente y sigue en campaña, pero si el pueblo se lo pide cómo negarse.

Verónica Franco: Que alguien le diga al Presidente que lea la Constitución, no lo puede hacer.

Alberto Muñiz Papel que no aparece casualmente, ademas lo del notario ya lo hizo Peña Nieto y los mismos notarios afirmaron que es un documento sin validez, al final es sólo su palabra sin valor alguno.

José Luis López Ruvalcaba: Piensa que nosotros, el pueblo que no lo quiere vamos a permitir eso, hay quienes no estan de acuerdo con la forma de gobernar.

