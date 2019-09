El Buzón

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN REDES SOCIALES

*Señor Director:

*Sobre la nota “Cuestiona Durazo a policías federales, pero ofrece continuar el diálogo" de Braulio Colín:

Jos Vel Fer: Así le enseñaron a la gente, la CNTE bloqueaba todo, boteaba, en sí los sujetos rompieron muchas leyes federales y ninguno en el bote, al contrario, los premian.

Marco Garavito: Lastiman los intereses y derecho a la movilidad de la ciudadanía.

Rosa Alba Flores Hernández: La CNTE duró casi 15 días invadiendo las vías del tren, hubo pérdidas millonarias y en esos días nadie dijo esta boca es mía.

Victor M. Alcudia: Están dolidos, recibían moches a diestra y siniestra.

Jose Manuel Arriaga García: Y las reformas del gobierno lastiman más al trabajador, los derechos laborales no les importan.

Toño Tovar Piña: Urge mano firme y mano dura, cero tolerancia, cero corrupción. YA BASTA.

Oscar Edu Ruiz Medina: ...mínimo los policías luchan por sus derechos como el hecho de arriesgar su vida y los baleen, lleguen al ISSTE y no existan médicos, medicamentos etc.

Miguel Fernández Calle: Porque el ganso tiene permitido cualquier clase de desmadres.

Raúl Martínez Rebeldes: Excelente trabajo, esos policías son unos traidores, unos buenos para nada, muy buena la información.

Carlos CoMo: Vayan a obstruir Palacio Nacional donde está AMLO, nosotros no tenemos la culpa de las decisiones que tome, y si votaron por él se aguantan o manifiéstense en un sitio que no nos afecte.

