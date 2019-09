El Buzón

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN REDES SOCIALES

Señor Director:

*Respecto a la nota titulada “Mancera actuó con indolencia ante feminicidios: Sheinbaum”, nuestros ciberlectores hicieron los siguientes comentarios:

Rosario Guzmán:

Qué afán de recordar la administración pasada, ¡a solucionar los problemas!

George López V:

¿Y ahora usted, doña Claudia? Igual de lenta y despreocupada, no la veo moverse.

Rubén Dom Moore:

"Reconozco qué soy incompetente, no tengo ni la capacidad ni la inteligencia para gobernar esta ciudad, por lo tanto tendré qué o buscar asesores qué me orienten y me ayuden para poder dar solución a los enormes problemas en qué los hemos metido o... Tendré la DIGNIDAD de dar un paso atrás y renunciaré en caso de no obtener en un periodo de un año, esos resultados"... Aluciné que esta funcionaria sería capaz de decir semejantes palabras.

Jorge Nava:

Ella sólo habla y habla pero no se ve que haga algo; igual que su amo, a casi un año de gobierno, se la pasa echándole la culpa a gobiernos pasados, ya que se ponga a trabajar.

Alejandro Aguilar:

Y dale con el pasado, es una señora que no tiene la menor idea de cómo gobernar...

Cristian Fragoso:

Siempre es más fácil echar culpas que buscar obtener de la mejor manera resultados concretos. Siempre hacen lo mismo.

Luciano Salazar:

Es un buen punto que se detecte el problema, que se califiquen las acciones, deberían hacerlo con todos los programas de gobierno. Pero también debe existir un castigo para quienes no hacen su trabajo.

