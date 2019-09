El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Sobre la nota titulada “Bartlett enfrenta campaña de conservadores en su contra: AMLO” los lectores publicaron los siguientes comentarios en nuestras redes sociales:

Eduardo Dm: ¡Ya se tardó! 23 casas y 12 negocios con sus parientes de primera línea.

Juan Armando Castillo: Lo que me divierte es la doble moral de esta mafia, y cuando se descubre su teatro ya no saben qué inventar, como Montiel, ex gobernador del Edomex. Que el dinero que se chingó en su sexenio, lo hizo porque trabajó desde niño, no cabe duda, lo priista lo tienen tatuado en la cartera.

Oscar Edu Ruiz Medina: Campaña de conservadores sí cómo no. Sí él es un dinosaurio al igual que el pejelagarto.

Guillermo Magno: Cada día se hunde más López.

Jorge Rodarte: Se ha notado desde un principio.

José Romero: Investíguelo como todo servidor público y se aclare la verdad sin tapujos.

Rosa María Arellano: O de la misma izquierda fifí.

Jesús Moreno Molina: A otros personajes, los están fiscalizando con lupa, ¿por qué a este expriista no? ¿Por ser el novio oficial del Peje? ¡Piso parejo!

José Luis Peña Campos: Presidente falta de bachoco, hace años despotricó contra su flamante director de CFE y ahora lo defiende, a qué le tiene miedo, si la información está muy clara. Cada día está peor este vejete.

Chirrís Solórzano: ¿Ahora son conservadores los que denuncian los actos de corrupción? Manuel Bartlett es un ladrón de siete suelas, pero el Peje ya lo santificó, par de ancianos hipócritas...