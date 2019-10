El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*

Respecto a la nota titulada “Posible que condonación a ­Yeidckol haya sido un error, considera AMLO”, nuestros cibernautas nos enviaron los siguientes comentarios:

Fernando Fernández: Ah, o sea, sí fue privilegiada pero no es culpable, por lo tanto no pasa nada. Los otros como no están en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ellos sí son culpables. Qué bonitos.

Jesús Isaac Escamilla: ¿Error? ¡Sí cómo no! ¿Qué fue a lo que se comprometió?

Mario Moran Govantes: Jajaja ah que viejecita tan ocurrente. El castigo para los bueyes de mi compadre jajajajajaja

Jesús Moreno Molina: Las condonaciones, siempre existieron, si uno pagaba los últimos años, le condonaban a uno, las multas y recargos, así como los gastos administrativos, ahora se dan cuenta que varias empresas, les hicieron devolución de impuestos, y se rasgan las vestiduras. Ponen el grito en el cielo, se hacen los indignados/ pero qué tal cuando les sacan también el tendedero. Echándole la culpa a los contadores. ¿Quien eligió al contador? ¿Responsabilidad de quién es? ¿Del contador o de quien lo contrata? Si a mi novia la Polevnsky le condonaron 16 millones de pesos, ¿cuánto gana entonces? La austeridad republicana como que aquí no aplica. Y como que el SAT, se anda haciendo tonto, sin investigar de dónde obtiene y de las cantidades de dinero, que le generan esos impuestos! ¿No?

Álvaro Domínguez: Aclárenlo. Si debe que pague todo lo que criticaban.

Jey Nad: El error es él, como seudopresidente, sólo es un inepto, mequetrefe remedo de payaso... ¡Patético!