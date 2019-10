El Buzón

Señor Director:

*Nos mandan la siguiente carta desde Quintana Roo:

Las comunidades de Quintana Roo estamos muy ilusionadas y agradecidas por el proyecto del Tren Maya; creemos que es una oportunidad y conociendo las necesidades de estos lugares deseamos que sus beneficios lleguen a la mayoría de quienes vivimos aquí, ya que la pobreza y necesidad es mucha.

Creemos que sería muy bueno un circuito completo, como se anunció desde un principio, en conexión Valladolid- Cancún, que NO se lo lleven de Valladolid a Tulum, eso sería desperdicio de tiempo y dinero, allá no hay comunidades cercanas, seria desperdicio, además de quitarle el beneficio a más de 30 comunidades a lo largo del tramo Valladolid-Cancún y sus alrededores, a quienes el tren les ayudaría mucho a acercarse al desarrollo, moverse a trabajar, no Abandonar sus casas y seres queridos, mover sus productos. Aquí la gente ya está instalada, tiene sus casas, sus familias, mucha agua y servicios.

En Tulum y esa ruta hay problemas de agua, no hay comunidades, los terrenos son carísimos y ocasionaría hacinamiento y mala calidad de vida a quienes por necesidad tuvieran que quedarse a vivir allá.

Faltó incluir en el Tren Maya Isla Holbox, Mahahual, Culuba, las comunidades de la ruta de las iglesias que están la mayoría en el municipio de José María Morelos, y fuera de circuito, y sería muy bueno incluir estos lugares tan hermosos haciendo un paradero en el lugar más cercano, para los turistas, para pasajeros, acopio y distribución de productos de los alrededores.

Los paraderos que proponemos son los siguientes:

1.- Paradero en LIMONES

1º MAHAUAL Y RUTA DE LAS IGLESIAS

2.- Paradero LEONA VICARIO 2º ISLA HOLBOX Y LUBACU

3.- Paradero en VALLADOLID 3º COBA Y CULUBA

De los paraderos 1, 2 y 3 a los lugares turísticos 1ª, 2ª, y 3ª, son alrededor de 60 kms. de distancia en igualdad, y todos están FUERA DE CIRCUITO, y todos son maravillosos e importantes.

