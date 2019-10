El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Sobre la nota titulada “Asaltan a mano armada a diputada saliendo de la Cámara; lo denuncia en el Pleno”, nuestros lectores comentaron lo siguiente:

Raymundo Romano:

No hay que alarmarse, "el pueblo bueno" ejerciendo su derecho a ser feliz, feliz, feliz.

Lucía Torres:

¿No les lanzó el "fuchi-guácala" con suficiente enjundia? ¿No los amenazó con acusarlos con su mamá? ¿No les dio su abrazo lleno de amor y paz?

Caray, ¿qué pudo haber fallado?

Lety Martínez:

Pero dice el Presidente que todo va bien. Sonría y continúe siendo feliz, feliz, feliz. Y acusarlos con su mamá.

Marco Garavito:

Como a cualquier ciudadano, ya no hay respeto al fuero, ni por ser de Morena.

Fernando Fernand:

¿Pues que no el pueblo vive feliz feliz y como el presidente es bueno las personas son buenas?

Víc Sánz:

Bienvenida a la Ciudad de la Esperanza.

Dónde es tierra de nadie y ¡todos hacen lo que se les pega la gana!

¿De algo sirvió el Fuero?

Kenya Frank:

Mientras no le quieran vender una factura no son delincuentes, sólo victimas del sistema.

Frofe Demon:

A ver si ahora si empiezan a tomarse en serio el tema de la seguridad, mientras no les pase nada a ellos, no harán gran cosa.

Cirenia Mercado:

Dígale que los acuse con su mamá.

Isis Guevara:

¡Mi vida!

Rogelio López:

Algún prianista la mandó a saltar si son mendigos algunas verdades les sacó de contado.

Hector Rosales:

Para que sienta lo que siente un ciudadano normal cuando es asaltado y pinches mp no hacen nada.

Jose Ram Salman:

Les hubiera dicho “no muchachos no anden en malos pasos o se enojara el gran mesías y les dira fuchi, guacala, los acusara con sus abuelitas”, vengan abrazos no balazos.