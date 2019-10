El Buzón

Sobre la pierna de Santa Anna, y comenta...

*El texto de Bertha Hernández sobre Santa Anna ha tenido una gran repercusión en las redes sociales. aquí algunos comentarios:

Antonio Arias opta por un comentario histórico-siquiátrico:

Sólo con esto se confirma que cada presidente de México se vuelve loco.

Todos tienen sus historias y así serán recordados, cada presidente con sus fábulas y sus locuras que jamás entenderemos...

Jose Manuel Aguilera Mora:

Un López hizo gran alboroto con la sepultura de su pierna, fue un farsante, embustero, traidor. Y otro sepultó lo que sería un gran aeropuerto e instituciones utiles al país.

Fernando Torres da una recomendación:

¿Y a quién ves arrastrando la pierna por las calles?. Ya supéralo.

Y sobre la última columna de Rafael Cardona, nos escriben:

Carlos Ramón

Ferrón López:

Don Rafael, después de haber sido "bloqueado temporalmente" (no sé si por el 4t de la 4t o por el feis), le felicito por columnas anteriores, bloqueo es bloqueo.

Respecto a la del día de hoy, para variar, excelente y documentada, con rebuznos de un tercero pero documentada, lo que leeremos (sólo lo verán en vivo los amados solovinos y los comunicadores verdaderos, no me refiero a los invitados permanentes de la primera fila de las mañaneras), la semana que entra, será el "en verdad en verdad os digo, estos fueron los (contra)hechos de Culiacán, difundidlos ante el pueblo bueno (y la prensa supuestamente no maiceada y "mis benditas redes sociales"). Estos hechos son la verdad histérica marca 4t de la 4t.