Señor Director:

Sobre la columna titulada "La oferta culposa y la verdad sospechosa" de Rafael Cardona, nuestros lectores comentaron lo siguiente:

Carlos Ramón Ferrón López:

Don Rafael, después de haber sido "bloqueado temporalmente" (no sé si por el 4t de la 4t o por el feis) le felicito por columnas anteriores, bloqueo es bloqueo.

Respecto a la del día de hoy, para variar, excelente y documentada, con rebuznos de un tercero pero documentada, lo que leeremos (sólo lo verán en vivo los amados solovinos y los comunicadores verdaderos, no me refiero a los invitados permanentes de la primera fila de las mañaneras), la semana que entra, será el "en verdad, en verdad os digo, éstos fueron los (contra)hechos de Culiacán, difundidlos ante el pueblo bueno (y la prensa supuestamente no maiceada y "mis benditas redes sociales"), estos hechos son la verdad histérica marca el 4t de la 4t, las verdades históricas pasaron al basurero de Cocula, perdón de la historia". Y si no me creen (onomatopeya de lenguaje Macuspana por creen), preuuuuúntenle a Durazo.

Ha de disculpar el exceso de paréntesis, pero, lo hago en el entendido que el pueblo bueno normalmente ataca al mensajero, y hoy, a estas horas, no ando de humor para patear chairos.

Se me pasó, perdón, el lenguaje bíblico obedece a que el día de hoy, el Sr. de Macuspana, por supuestos actos espías se comparó con Jesús Cristo, o sea, andó evangélico el nuevo lázaro.

