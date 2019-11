El Buzón

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN REDES SOCIALES

Señor Director:

*Respecto al lamentable ataque que sufrieron integrantes de la familia LeBarón, nuestros cibernautas opinaron lo siguiente:

Adelfa Mendoza: Los que hicieron esto ¿sentirán algún arrepentimiento por matar a unos niños inocentes? ¿Existirá Dios? ¿Por qué permite esto y deja sin castigo a los que lo hicieron?

Guillermo Juárez Gómez: Y van a seguir con sus abrazos y besos, o pondrán a trabajar a la Guardia Nacional con toma de decisiones para guardar el orden o seguirán con la injusticia.

Ivana Kings: La falsedad de la 4ta transformación, está saliendo, como siempre su discurso de campaña muy bien, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y él lo está haciendo más grande al exponer a todos los ciudadanos y no brindar la seguridad mínima.

Tezcatlipoca Ricardo: Mientras #NarcoAMLORepresor persigue tuiteros.

Héctor Rosales: A su gobernador que no ha hecho nada ni ha solicitado a la Guardia Nacional es a quien tienen que reclamarle, él es el responsable de este narco-Estado donde imperan las armas de fuego.

Carlos Peralta: Y al gobierno que no puede con la seguridad y la justicia le quieren confiar la economía, la salud y la educación.

Angélica Hernández: Mal nacidos, ya no tienen corazón, ni conciencia para hacer lo que hicieron, ojalá todo se les regrese.

Sustaito Omar: Me da tanta rabia, saber de inocentes que sufren. Tampoco quieran culpar al actual gobierno. Esto no se inició ayer. Lo malo es que estos criminales ya se pasaron, los niños no deben nada.

*Las páginas de Crónica están abiertas a sus lectores. Favor de conectar con la redacción enviando su correspondencia a: Buzón de Crónica

►Londres 38, colonia Juárez, C.P. 06600

► Tel/Fax: 1084-5848 y 1084-5859

► e-mail: nacional@cronica.com.mx

► Facebook: LaCronicaDeHoy

Los textos no deberán exceder las 80 palabras.