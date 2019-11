El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Sobre la nota titulada "Respetará AMLO decisión sobre consulta para enjuiciar a expresidentes", nuestros lectores publicaron los siguientes comentarios:

José Luis Núñez: ¿Que sería de México sin nuestros queridos expresidentes?... Dieron su vida por la Patria y no se han hecho los homenajes que merecen tan enormes héroes... ¡Me refiero a los expresidentes honestos y heroícos, no a estos maleantes! Chau muchachitos.

Martín Reyes Favela: ¡Qué pena de Presidente! De verdad está mal de sus facultades.

Jorge Tamez García: Queremos seguridad, no espectáculos.

Mami Lu: Si mi memoria no me falla eso lo escuché cuando andaba en campaña.

José Roberto Coronel Rojas: ¿Con pruebas reales o como siempre será con sus otros datos? Por eso quiere controlar al Poder Judicial para encarcelar sin pruebas fehacientes a sus adversarios.

Mario Moran Govantes: En lo importante se hace menso y a lo secundario le da importancia.

Wankanka Spenser: AMLO está cavando su tumba política hasta ahí va llegar, no tiene ideas, no da para más y piensa lento, habla lento y se expresa lento; sobre todo, no actúa sólo busca cacería de brujas.

Juan Mauricio Cedeño: Cuando menos auditar con todo las últimas tres administraciones, no es posible que vivan en la opulencia y el despilfarro brutal. Que regresen todo lo que se robaron esas malditas porquerías.

Arturo FG: Que no viva del pasado ya. Se nota a leguas que con eso quiere ganar, pero está mal, díganle que es el pueblo. Estamos enojados porque no hay seguridad en el país.