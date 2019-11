El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales respecto a la nota Un ramo de rosas para el Presidente

Señor director:

*La nota es de nuestro compañero Daniel Blancas:

Horacio Contreras

Lo que deberían hacer los "periodistas profesionales" es comenzar a explorar otros medios, quizá una cooperativa digital, algún modelo de negocio que les permita monetizar la información OBJETIVA, sin depender de una empresa que les dicte una orientación.

Vayan a youtube, la mayoría de los más conocidos, documenta mucho mejor su información que cualquier medio, con excepción de algunos como Aristegui y su equipo de "Investigaciones Especiales", quienes no sólo van a la conferencia matutina a ver qué critican o que toman para publicar en lugar de INVESTIGAR.

Esta publicación es la prueba de la ARROGANCIA periodística que existe, en la que una OPINIÓN, se pasa por noticia o "periodismo profesional".

Jaime Alejandro Garcia Martinez. Hoy en día la gente ya no es tan fácil de manipular, lamentablemente la prensa tradicional en todos sus formatos: radio, televisión y periódicos eran las únicas formas en el pasado de informarnos o más bien "eso nos hacían creer". Hoy afortunadamente cada ciudano tiene ese derecho y facultad de cuestionar no sólo a los gobiernos sino también a los mismos médios de información que lamentablemente hasta hoy en día siguen con mentiras, manipulación, y sobre todo contubernio con grupos de intereses y no sólo en México también en el mundo tan sólo veamos en días anteriores los movimientos sociales en Sudamérica la prensa sólo informaba lo que el gobierno de aquellos países quería que viese el mundo: " una guerra" y no la represión.

Noemí Paredes

Indiscutible muy "profesional" al ejercer su periodismo.

Memo Lira

Lo que dice Juan de Pedro dice mucho más de Juan que de Pedro. Qué vergüenza de periodista.

Frank Girard

Uff cuanto profesionalismo..cuanta investigacion..cuanta sensibilidad..prefiero leer el periodismo de esos que llamas zalameros son mucho mas profesionales que tu y te explico tus estudios tus diplomas pierden todo su sentido cuando fallas a la ética personal y humana.