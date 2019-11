El Buzón

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN REDES SOCIALES

Señor Director:

*Sobre la nota titulada “Mezquino, preguntar cuánto cuesta asilo de Evo Morales, dice AMLO”, nuestros lectores publicaron los siguientes comentarios en nuestras redes sociales:

Sandy Cedillo: Que informe, según su gobierno es todo transparencia y honestidad.

Luis Horacio: Con FOX se inició la época en que nos enteramos hasta del alto costo de las toallas que se compraban en Los Pinos. A eso nos acostumbraron. A la transparencia. Mezquindad es ocultar esta información. Mal muy mal señor presidente.

Daniel O´Conell: Mezquino que no atienda la situación política y social de nuestro país y prefiera ayudar a dictadores como Evo Morales, cada vez más me avergüenzo de las actitudes del Presidente, yo confié mi voto, mis esperanzas por un cambio que nos prometió y resulta ser más de lo mismo, ser igual a esos priistas que nos prometimos no volver a elegir. Una pena Señor Presidente.

Laura Dinorath Cortés Palacios: A esa información se le llama Transparencia gubernamental, porque son recursos del Estado no personales de López Obrador.

Lidia Argüello Acosta: Mezquindad la de López, que deja a los niños sin sus medicinas, pero mantiene a un extranjero que huye de su pueblo por querer ­reelegirse.

Jorge Gómez: Deveras qué falta de ética de un presidente. Con ese tipo de palabras que usa.

Dora Hernández: No es una mezquindad sólo es una pregunta, su vocabulario no da para más, tan sencillo evitarse que le estamos pagando vida de lujo a un dictador con nuestros múltiples impuestos.

