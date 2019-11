El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

Sobre la nota titulada “Autoridad que ignore a CNDH puede ir a juicio político, amenaza Monreal”, nuestros lectores comentaron lo siguiente:

Teresa Da Cunha López: Que me explique cómo el Senado puede obligar a un gobernador a comparecer o cómo le puede iniciar juicio político.

Leonardo Santini Gaytán: Monreal no es tarugo, es un recordatorio que hace llegar a AMLO, para que recuerde que son cuates, pero no compadres. Monrreal manda, cabildea y opera en la Cámara alta. Eso le da a entender a Andrés.

"Tú mandas allá y yo mando acá; no me hables de tú, a mí me respetas porque puedo desaforarte con JUICIO POLÍTICO."

Así de simple y de sencillo, no lo perdona dejarlo fuera de la gubernatura de la Ciudad de México.

Lucía Torres: ¿Van a llamar al orate de macuspana? Porque él fue el primero en desechar las recomendaciones de la CNDH para las estancias infantiles por ejemplo.

Antonia Mendoza: ¿Por qué cuando estaba el otro le daba sugerencias al Obrador que dijo no lo aceptaba porque le dijo lo llevaría a juicio político.

Germán Alonzo: ¡Eso! Todo el peso de la ley para todo aquel derechang@s conservador que no quiera respetar a las instituciones!

Mao Tse Tung: Jajaja, López ignoró las recomendaciones derivadas de las estancias infantiles.

Constantino González: Cuando ellos lo hacen es “revolucionario";cuándo alguien se los hace es “ilegal”.

Abocato Sant: ¡Su máscara de institucionalidad salió a flote!

Manuel Pavón Reynaga: Bravo la imposición... Pero todas....todas las autoridades