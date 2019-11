El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Sobre la nota titulada "No vivo de repartir porque me guste, no tengo opciones; ¿por qué más requisitos?" de nuestro reportero Braulio Colín que habla de la negación de repartidores a las nuevas normas de movilidad, nuestros usuarios publicaron los siguientes comentarios:

Julio Arce Cubillas: Más bien el gobierno de la Ciudad quiere más dinero.

Chac Mool: ¿Por qué la resistencia? Conducir motocicleta es de responsabilidad. Manejan con imprudencia y el riesgo es para peatones y automovilistas. Sucede la mismo con los repartidores de pizzas; las calles de la capital NO están diseñadas para ese tipo de servicios, eso funciona en los EEUU, no aquí. Deberían prohibirlo. Preferible una entrega dentro de tiempo razonable, a que el empleado se arriesgue. La inmediatez por encima de la integridad de las personas.

Adolfo Hurias: Pero unos andan de asaltantes y ganan más.

Miguel Ma Ra: Que se las apliquen, manejan mal y no respetan las leyes de tránsito.

Daniel OConell: Tienen algo de razón, la inseguridad y los accidentes viales son cada vez más comunes, trabajar por ese aspecto no estaría mal por las autoridades, pero ellos también son muy imprudentes, manejan sin casco, van a exceso de velocidad y hasta se van por las banquetas si ven un embotellamiento, aquí todos parejos, deben adaptar la ley por el bien de todos los capitalinos. Punto para Claudia Sheinbaum por querer mejorar la vialidad en esta ciudad tan caótica, ahora sólo esperemos que funcione.

Miguel Gutiérrez Razo: El chairo repartidor negado al orden. Ganan 7-8 mil pesos mensuales y no les gusta.