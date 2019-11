El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*

Sobre la nota “De la inseguridad, somos responsables pero no culpables: López Obrador” nuestros lectores publicaron lo siguiente:



Ricardo Serrano Fernández: Ahora parecieran cómplices al no actuar en su contra. Esa pasividad y flojera para ver a las víctimas de la violencia hace pensar en una complicidad con el crimen, por qué no perder unos puntos de popularidad, y atacar con energía a la delincuencia.

Luis De Viana Jiménez: ¿Y no dijiste que eso lo ibas a cambiar en cuanto entraras a la presidencia López? La chairiza ingenua te creyó y te aplaudió pero ya son menos.

Domingo Blue García Ramírez: Todos los días hay ejecutados, increíble y éste justificándose.

José Antonio Alcocer: Cuando buscaba la Presidencia sabía lo que pasa en un ruedo, no se haga y cumpla con su protesta de cumplir y hacer cumplir. Y todos felices, felices.

Pablo Herrera: Este cuate deveras siempre eludiendo o evadiendo lo que tiene que hacer.

Poly Gallardo: Las bandas existen desde las décadas de los setenta, así que es responsabilidad de cada gobierno tratar de controlarlas.

Lilia Torres: Sí es responsable de la inseguridad que se vive en el país, también es culpable por no hacer nada para ir aplicando la ley a quienes delinquen y provocan dicha inseguridad, el gobierno es la autoridad. Él hizo un juramento al asumir la Presidencia, “cumplir y hacer cumplir la ley” y si no que el pueblo me lo demande. O también eso ya se le olvidó como todas sus promesas de campaña.