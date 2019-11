El Buzón

*Sobre la nota titulada “Vamos a convencer a EU de que México puede hacer justicia”, asegura AMLO”, nuestros lectores comentaron lo siguiente:

Enrique Lomen:

Cómo se les llama a esos bueyes que se llenan el hocico afirmando algo y por atrás lo hacen?

Dora Hernández:

Pobre sujeto jajajajajajajajajajaja cree que Trump le va a tomar parecer, es una cucharada a Ebrad que dijo cuando pasó lo de Walmart en Tx que las autoridades mexicanas lo querían para juzgarlo como terrorista, EL PEZ POR SU PROPIA BOCA MUERE.

Gustavo Escalante Pérez:

El gobierno de México ha mostrado una frialdad y debilidad, incluso puede llamarse complicidad con el crimen organizado.

A un año de su gestión, no ha hecho nada por los criminales Y estos siguen cometiendo atrocidades.

No se trata de convencer al gobierno de Estados Unidos que van a hacer mejor las cosas.

Aquí se trata de actuar, de entrar en acción y no de otras promesas de campaña electoral. México está hundido y arde en llamas.

El señor López Obrador no tiene los pantalones para hacer frente al crimen organizado o a grupos delictivos.

Oscarín Guerrero:

Pues Peña dejo q la DEA trabajará como federal y no vimos nadie actuar o protestar hasta q mataron a uno y entonces ya mero se lo tragaba Obama.

Katia Muñoz Corzo:

Pónganse a trabajar para que no tengan pretextos los gringos de querer intervenir.

Charly Martínez:

Jajaja Ay, las mañaneras del viejito presidente están más entretenidas que la carabina de Ambrosio.