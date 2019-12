El Buzón

Llegó a nuestra redacción una carta pidiendo derecho de réplica en torno al te<ama de “Descendientes de Moctezuma y Cortés se piden perdón".

JESÚS JUÁREZ FLORES, en mi calidad de apoderado del Consejo Supremo Nacional Indígena y representante Legal de la señora Blanca S. Barragán Moctezuma,

por medio del presente escrito OCURRIMOS A EJERCER EN TIEMPO Y FORMA EL DERECHO DE RÉPLICA QUE NOS ASISTE, respecto a la reproducción en su medio del contenido del evento denominado "Así fue el Abrazo de los Descendientes de Cortés y Moctezuma", de fecha 8 de noviembre del 2019, evento en el cual se hicieron manifestaciones inexactas y falsas, cuya divulgación de su contenido nos causa un agravio ya sea político, económico, en nuestro, honor, vida privada y/o imagen, incluidos un número indeterminado de familiares descendientes de diversas líneas genealógicas del gobernante Moctezuma II.

Manifestamos nuestra absoluta inconformidad, como consecuencia de las declaraciones vertidas por quien se ostentó como descendiente del Tlatoani Moctezuma II, persona que además declaró ser representante de la familia Moctezuma, sin hacer distinción o señalamiento a qué línea genealógica se refería, por este motivo nos vemos obligados a ejercer el derecho de réplica consagrado en el artículo 6° de nuestra Constitución y su Ley

Sustantiva. El enfoque improvisado y poco informado, así como la impostación de su personalidad respecto a la familia, v.gr. "yo sólo represento a mi familia", sin haberlo acreditado plenamente, causa un agravio, a todos los terceros ausentes que no fueron consultados respecto a las manifestaciones y/o posicionamientos que durante dicha presentación se harían públicas, ya que no todos coincidimos con su aseveración. El tema es un hecho muy sensible que deviene de la etapa formativa de nuestra gran nación que a ninguno de nosotros nos corresponde resolver, hoy día este hecho aun mantiene divida la opinión entre los mexicanos.

Al tratarse, el encuentro entre Moctezuma y Cortés, de un tema sensible para quienes preservamos la memoria de nuestros ancestros, el ejercicio teatral y frívolo que las personas mencionadas en su artículo realizaron, el pasado viernes 8 de noviembre, corresponde más a un intento desesperado por atraer reflectores y otras banalidades que a un esfuerzo genuino por revalorizar nuestra historia y tratar de cerrar las profundas heridas que en ella aún existen. Sin hablar en demasía de la genealogía de Moctezuma Xocoyotzin, estamos en pleno conocimiento de las aspiraciones de algunos de sus integrantes y de quien les asesora, muy mal debo decir.

Esta es una de las causas por la que rechazamos invitaciones a participar en este tipo de eventos, por diferencias sobre la legitimidad de impostores que se acercan únicamente por la sencilla razón de compartir un apellido sin tener la capacidad de demostrar fehacientemente su linaje. No resulta ajeno a la historia de la genealogía Moctezuma que, con regularidad, individuos oportunistas buscan un beneficio personal en menoscabo del legado familiar y, consecuentemente, de una parte importante del legado histórico y cultural de México.

