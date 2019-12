El Buzón

Señor director:

*Referente a la nota de Margarita Ríos Farjat fue elegida por el Senado como ministra de la SCJN:

Jorge Tamez Garcia Otro logro de lopitos.

Luis Rubio Esperemos no se mareé y resulte como todos los demás.

Jesús Isaac Escamilla Ya amarró hueso...

Armando Ruiz Era obvio orden directa de López Obrador.

Carlos M. Domínguez Servín Ya me ví!

Y sobre el tema de Laura Karen Espíndola que estuvo en un bar de Coapa comentaron lo siguiente:

Armando Romero:

Que bien que se encuentra bien y a salvo , pero al mentir en estas cosas tan serias e importantes también deberían conllevar una multa económica por lo menos !.

Marina Páramo C:

Obvio, jamás pensó todo lo que ocurriría por su mentira, que dé la cara y piense que toda la movilización que hubo restó recursos para localizar a cientos de personas que realmente se encuentran en la situación que ella inventó.

Martha Chacon:

Pues triste porque mintió eso no se hace y aparte susto para sus padres peligrando se enfermen y merece un castigo.

Iván Rsndz:

Yo celebró que esté bien, sana y salva en su casa...

Y no, no me importa que se tenga que poner al mundo entero patas arriba, mientras una mujer llegué sana y salva a su casa...

Si fue falsa alarma o no, ella dará cuentas a sus familiares de eso. No es algo que me incumbe o corresponda...

Siempre debemos de buscar a las mujeres, a cualquier mínima sospecha de que están en peligro..

Siempre tenemos que congratularnos por que lleguen vivas...