El Buzón

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN REDES SOCIALES

Señor Director:

*En relación al caso de una víctima de acoso sexual en el bar Kinky, en el cual no se activaron protocolos contra la violencia de género, cibernautas opinaron:

Karen Real: La clásica vieja sin amigos ni nadie quien las pele, por eso se meten donde no deben. Pobrecitas.

Vic Vz: Es un bar muy muy gay y es muy común que te agarren a besos y más cuando ya estan bien ped...

Ale AC: Es increíble que eso haya pasado en un espacio tan reducido que apenas te permite bailar, los meseros no son 300, apenas es uno para cinco mesas. No es por defender al sitio, pero ¿cómo es que después de años de servicio hoy que está de moda ser "feminista" agreden a una mujer en el bar más respetuoso de todo Zona Rosa? Mi humilde opinión #SoyGay.

Geraldine SaRom: Qué comentario tan misógino y estúpido... ¿el bar más respetuoso de toda Zona Rosa? Seguramente trabaja ahí.

Y sobre la nota titulada: "Sin consenso de la población y bases científicas, el Tren Maya no tiene futuro", nuestros lectores mantuvieron también un intercambio de puntos de vista encontrados:

Ana Chang: Todos los países desarrollados tienen servicios de trenes. ¡¡Y más en zonas turísticas!!

Alexandros Víctor Manuel: Ni cómo ayudarte. Si no entiendes está de más tu comentario. Pobre México.

Angel Rivas Matos: Yo tengo otros datos y otros números. Me canso ganso. Lo hago por que lo hago. No oigo no veo. Va mi tren y mis refinerías. El impacto ambiental no importa.

